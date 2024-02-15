Швидка та ситна вечеря: рецепт запіканки з куркою, картоплею та печерицями
Цей рецепт створила альпійська кулінарія. Замість курячого філе можна взяти м’ясо з курячих стегонець.Ми приготуємо вершково-сирний соус, у якому запечемо куряче філе та печериці. За потреби розріжте велике філе на тонші шматки.
Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти
Картопля - 500 г
Печериці - 200 г
Біле сухе вино - 200 мл
Вершки 20% - 150 мл
Твердий сир - 100 г
Куряче філе - 6 шт.
Копчена шинка - 150 г
Цибуля - 2 шт.
Часник - 2 зубчики
Гірчиця діжонська - 1 ч. л.
Лимонний сік - за смаком
Сіль - за смаком
Мелений чорний перець - за смаком
Петрушка - за сТут ідеально поєднуються інгредієнти, які швидко готуються разом.маком
Оливкова олія - за смаком
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Приготування:
Крок 1. Розігріти духовку до 200°С.
Крок 2. Нарізати шинку скибочками. Картоплю та цибулю нарізати невеличкими шматочками, подрібнити часник. Сир натерти на тертці.
Викласти в форму шинку, цибулю, картоплю та часник. Приправити сіллю і перцем. Запікати приблизно 25 хвилин, доки картопля не стане м'якою.
Коли овочі будуть готові, додати у форму гриби, вино, вершки та тертий сир. Опустити в цю суміш куряче філе (можна накрити фольгою), помістити форму назад у духовку.
Крок 3. Випікати 20-30 хвилин, доки філе прожариться, а овочі стануть м'якими. Перед подачею додати гірчицю, лимонний сік та петрушку.
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