Швидка та ситна вечеря: рецепт запіканки з куркою, картоплею та печерицями

Цей рецепт створила альпійська кулінарія. Замість курячого філе можна взяти м’ясо з курячих стегонець.Ми приготуємо вершково-сирний соус, у якому запечемо куряче філе та печериці. За потреби розріжте велике філе на тонші шматки.

Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти

Картопля - 500 г

Печериці - 200 г

Біле сухе вино - 200 мл

Вершки 20% - 150 мл

Твердий сир - 100 г

Куряче філе - 6 шт.

Копчена шинка - 150 г

Цибуля - 2 шт.

Часник - 2 зубчики

Гірчиця діжонська - 1 ч. л.

Лимонний сік - за смаком

Сіль - за смаком

Мелений чорний перець - за смаком

Петрушка - за сТут ідеально поєднуються інгредієнти, які швидко готуються разом.маком

Оливкова олія - за смаком

Читайте також: Діти будуть в захваті: Як приготувати корисний та оригінальний сніданок

Приготування:

Крок 1. Розігріти духовку до 200°С.

Крок 2. Нарізати шинку скибочками. Картоплю та цибулю нарізати невеличкими шматочками, подрібнити часник. Сир натерти на тертці.

Викласти в форму шинку, цибулю, картоплю та часник. Приправити сіллю і перцем. Запікати приблизно 25 хвилин, доки картопля не стане м'якою.

Коли овочі будуть готові, додати у форму гриби, вино, вершки та тертий сир. Опустити в цю суміш куряче філе (можна накрити фольгою), помістити форму назад у духовку.

Крок 3. Випікати 20-30 хвилин, доки філе прожариться, а овочі стануть м'якими. Перед подачею додати гірчицю, лимонний сік та петрушку.

Радимо також звернути увагу на рецепт хека під сирно-цибулевою шубою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!