Швидко ростуть і виглядають гарно: які в'юнові квіти краще садити біля парканів

Які квіти краще садити біля парканів

Хочете зробити ваш паркан справжньою окрасою ділянки? Висаджуйте біля нього в'юнкі квіти, які наповнять ваше подвір'я красою.

В'юнкі квіти – це чудовий спосіб зробити вашу ділянку неповторною. Не бійтеся експериментувати, висаджуйте різні квіти та створюйте мальовничі композиції, пише prostoway.com.

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Чому це так вдалий варіант?

В'юнкі квіти ростуть дуже швидко, тому ваш паркан за лічені тижні перетвориться на мальовничу зелену стіну.

Вони рясно цвітуть протягом усього сезону, радуючи вас яскравими фарбами та ніжним ароматом.

За допомогою в'юнових квітів можна задекорувати не лише паркан, але й арки, шпалери, альтанки та інші споруди на вашій ділянці.

Які ж в'юнкі квіти вибрати?

Ось кілька популярних та невибагливих у догляді варіантів:

Красоля (Tropaeolum)

Бугенвілія (Bougainvillea)

Запашний горошок (Lathyrus odoratus L.)

Іпомея (Ipomoea)

Клематис (Clématite)

Підбираючи квіти, враховуйте такі фактори:

Умови освітлення. Деякі квіти люблять сонце, інші – тінь.

Деякі квіти люблять сонце, інші – тінь. Тип ґрунту. Різні рослини потребують різного ґрунту.

Різні рослини потребують різного ґрунту. Колір та форма квітів. Вибирайте квіти, які гармоніюватимуть з вашим будинком та іншими елементами ландшафтного дизайну.

P.S.

Не забудьте про регулярний полив та підживлення ваших квітів.

Забезпечте їм опору, по якій вони зможуть витися.

Вчасно видаляйте зів'ялі квіти та бур'яни.

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