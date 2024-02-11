Швидко та смачно: як приготувати рататуй в перцях

Не знаєте, що приготувати на вечерю? Якщо ви хочете скуштувати смачну страву, проте не витративши на її приготування багато часу та зусиль, то ми пропонуємо вам чудовий рецепт рататуя в перцях.

Видання Shuba поділилося цим рецептом. Ви точно полюбите солодкий перець, начинений класичним прованським овочевим рагу рататуй.

Ця страва також є корисною, оскільки основним інгредієнтом є болгарський перець, який вважається відмінним джерелом вітамінів та поживних речовин – вітаміни А, С, Е, В2 і В6, фолієва кислота, харчові волокна, пантотенова кислота та калій.

Інгредієнти:

Солодкий перець – 4 шт.

Баклажан – 1 шт.

Кабачки – 1 шт.

Цибуля – 1 шт.

Печериці – 8 шт.

Томати – 2 шт.

Зубчики часнику – 4 шт.

Сіль – за смаком.

Чорний перець – за смаком.

Оливкова олія - 40 мл.

Твердий сир - 80 г.

Зелень.

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Приготування:

Помийте, обсушіть і наріжте кубиками всі овочі. У перців видаліть серцевину, а цибулю з часником подрібніть.

Розігрійте сковороду з олією, обсмажте цибулю, додайте гриби. Через декілька хвилин додайте кубики всіх овочів, часник, зелень, посоліть, поперчіть і тушкуйте протягом 10 хвилин.

Начиніть перці овочевою масою. Посипте зверху твердий сир. Запікайте в розігрітій духовці до 180 градусів близько 30 хвилин.

Готові перці полийте соусом, що утворився при запіканні.

Смачного!

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