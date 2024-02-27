Швидко та корисно: як приготувати ліниву вечерю на всю сім'ю

Як зробити запечені овочі з фаршем на вечерю

Всі ми знаємо, як складно буває знайти час на приготування вечері, коли ви заклопотані роботою, домашніми справами, або просто хочете відпочити. Але це не означає, що ви повинні їсти щось нудне або несмачне!

Цей рецепт ледачої вечері - справжня знахідка. Він простий, швидкий, інгредієнтів потребує мінімум, а результат – неймовірно апетитна та ситна страва, яка порадує всю сім'ю, пише noviydoctor.com.

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Інгредієнти:

250 г м'ясного фаршу (будь-якого)

500 г картоплі

180 г болгарського перцю

100 г помідорів

100 г моркви

120 г ріпчастої цибулі

150 г сиру

1 столова ложка томатної пасти

1/2 чайної ложки паприки

1/2 чайної ложки каррі

1/2 чайної ложки сухих трав

Сіль, перець за смаком

1-2 зубчики часнику

100 мл води

Приготування:

Наріжте всі овочі дрібними кубиками. Змішайте овочі з м'ясним фаршем у формі для запікання. Для соусу змішайте томатну пасту, спеції, подрібнений часник, сіль, перець та воду. Залийте соусом овочі з фаршем у формі. Накрийте форму фольгою і запікайте в духовці при 230°C протягом 1 години. Зніміть фольгу, посипте страву тертим сиром і запікайте ще 10 хвилин при тій же температурі.

Важливо:

Якщо форма для запікання тонка, трохи знизьте температуру та час приготування.

Ви можете використовувати будь-які овочі, які вам подобаються.

Замість м'ясного фаршу можна використовувати куряче філе, рибу або морепродукти.

Спробуйте приготувати цю страву, і ви не пошкодуєте!

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