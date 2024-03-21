Пляшки пива вистачить на 10 соток землі: як скористатися лайфхаком проти слимаків

Коли навесні рослини починають готуватися до активного росту їх майже одразу починають атакувати слимаки. Ці шкідники здатні знищити ваші врожаї за короткий проміжок часу. Атакують вони зазвичай увечері та вночі, оскільки не переносять сонячних променів.

Якщо ви шукаєте екологічний та доступний спосіб позбутися цих шкідників, спробуйте розставити для них пивні пастки, пише Homestead and Chill.

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Чому пиво приваблює слимаків?

Солодкуватий дріжджовий аромат бродіння пива непереборний для слимаків. Інші ферментовані дріжджі, такі як розведена закваска, також можуть бути ефективними.

Вироблені власноруч пивні пастки не лише ефективно ловлять слимаків, равликів і жуків, але й зберігають ваші рослини від подальшого пошкодження, уникаючи використання хімічних приманок.

Слимаки, равлики і жуки приваблюються до пивних пасток завдяки солодкуватому аромату бродіння, і, коли вони втягуються в пастку та випивають пиво, вони стають п'яними і не можуть вибратися. Такий простий, але ефективний спосіб допоможе вам контролювати популяцію шкідників у вашому саду без шкоди для навколишнього середовища.

Як зробити пивну пастку для слимаків

Щоб зробити пивну пастку, вам знадобиться всього лише пиво та місткість для пива: використовуйте будь-яку місткість з широким отвором, наприклад, банки від корму тварин або обрізані пластикові пляшки.

Помістіть пастку під рослинами, які часто атакуються слимаками.

Щоб зробити пивну пастку, закопайте місткість частково у ґрунт: верхній край має бути на рівні ґрунту або трохи вище. Додайте пиво на рівень від однієї третини до половини місткості.

Розташуйте пастку під рослинами надвечір, а зранку зберіть шкідників, що до неї потрапили та утилізуйте.

Щоб забезпечити максимальну ефективність, промивайте та оновлюйте пиво у пастці щодня.

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