Паперові соломинки можуть становити серйозну проблему: науковці попередили про небезпеку

Нове дослідження показало, що паперові соломинки, які часто розглядаються як більш екологічна альтернатива пластиковим, не є такими екологічними, як вважалося. Крім того, вони містять низькі рівні вічних хімікатів, які можуть бути шкідливими для здоров’я людини та навколишнього середовища.

Дослідники з Університету Антверпена в Бельгії протестували 39 різних марок соломинок, виготовлених із пластику, паперу, скла, бамбука чи нержавіючої сталі. Вони виявили PFAS майже у всіх матеріалах, крім нержавіючої сталі, пише ScienceAlert.

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PFAS – це група з 15 000 синтетичних хімічних речовин, які використовуються в багатьох продуктах, включаючи одяг, сковороди з антипригарним покриттям та посудомийну миючу рідину. Вони можуть бути токсичними для здоров’я тварин і людей у ​​досить високих концентраціях.

Щоб зробити паперові та бамбукові соломинки водовідштовхувальними, багато виробників додають PFAS. Або це, або виробники використовують перероблені матеріали, які вже містять "вічні хімікати".

Концентрації PFAS у паперових соломинках були досить низькими та сильно відрізнялися між продуктами. Однак навіть низькі рівні забруднення можуть бути шкідливими, оскільки PFAS можуть накопичуватися в організмі людини та тварин.

"Невеликі кількості PFAS, хоча самі по собі не шкідливі, можуть збільшити хімічне навантаження, яке вже є в організмі", – пояснив еколог Тімо Гроффен з Університету Антверпена.

Навіть після того, як соломинки використані, їхні забруднюючі речовини можуть зберігатися. Якщо соломинки будуть перероблені, хімікати можуть потрапити в новий продукт. І якщо соломку відправлять на сміттєзвалище або спалять, її хімічні речовини спокійно поширюватимуться вітром або ґрунтом.

Споживачам, які хвилюються про потенційний вплив на навколишнє середовище чи здоров’я, Гроффен пропонує використовувати соломинки з нержавіючої сталі або взагалі не використовувати соломинки.

Результати дослідження ставлять під сумнів екологічні переваги паперових соломок. Крім того, вони підкреслюють потенційний ризик для здоров’я, пов’язаний із PFAS. Споживачам, які піклуються про навколишнє середовище та своє здоров’я, слід розглянути альтернативи паперовим соломинкам.

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