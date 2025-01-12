Будуть супроводжувати вас усе життя: топ порід котів-довгожителів

Тривалість життя кішок залежить не лише від їхньої породи, а й від умов утримання, догляду та загального стану здоров'я. Бажаючи завести кішку, майбутні власники враховують кілька важливих аспектів: особливості породи, поведінкові риси, необхідний догляд і тривалість життя.

Адже всім хочеться, щоб улюблений вихованець залишався поруч якомога довше. Фахівці ветеринарного центру New England з Віндзора назвали породи кішок, які будуть разом зі своїми господарями досить довго.

Скільки живуть домашні кішки?

У середньому домашні улюбленці живуть 12–18 років, тоді як вуличні мають значно коротший вік — 2–12 років. Тривалість життя залежить від багатьох факторів: способу життя, якості харчування та медичного догляду.

Породи-довгожителіБірманська кішка

Одна з представниць цієї породи прожила рекордні 35 років, потрапивши до Книги рекордів Гіннеса. Середній вік бірманських кішок — 18–25 років. Вони енергійні, грайливі та привітні, чудово ладнають із дітьми, що робить їх ідеальними домашніми улюбленцями.

Балінезійська кішка

Ці кішки схожі на сіамських, але відрізняються довшою шерстю. Вони товариські, ласкаві, розумні та активні. Балінезійські кішки можуть жити 18–22 роки.

Американська короткошерста

Ця порода, популярна в сім’ях із дітьми, має легкий характер і добре розважає себе самостійно, але любить інтерактивні ігри. Тривалість їхнього життя зазвичай становить 15–20 років, хоча вони можуть бути схильні до серцевих захворювань.

Сіамська кішка

Родом із Таїланду, сіамські кішки живуть у середньому до 15 років, хоча деякі доживають до 20. Їх цінують за грайливий, товариський характер і здатність до дресирування.

Менкс

Ця унікальна порода відома своєю відсутністю хвоста, яка є результатом природної мутації. Менкси розумні, товариські, легко ладнають із іншими тваринами та часто поводяться як собаки. Вони можуть жити понад 15 років.

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Орієнтальна короткошерста

Нащадки сіамських кішок, ці красені мають яскравий вигляд і шерсть понад 300 кольорів та візерунків. Вони розумні, допитливі й люблячі, живуть понад 15 років.

Російська блакитна

Ці витончені кішки відомі своєю стрункою статурою та елегантністю. Вони лагідні з господарями, але стримані з незнайомцями. Російські блакитні кішки живуть у середньому 10–20 років.

Вибір породи, належний догляд і любов господарів допоможуть продовжити життя вашого пухнастого друга.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які породи собак ніколи не розбудять вас гавкотом.

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