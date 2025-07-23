Служитимуть роками: топ надійних авто з пробігом

На вторинному ринку представлено чимало вживаних автомобілів, які відзначаються високою надійністю та рідко потребують серйозного ремонту, що особливо тішить їхніх власників. До переліку потрапили моделі, що зарекомендували себе як винятково довговічні.

Фахівці зі SlashGear склали список із 13 машин, які, за їхніми словами, здатні безвідмовно служити понад два десятиліття. Серед них — преміальний седан Lexus ES, який часто очолює рейтинги надійності серед авто з пробігом. Він також вирізняється хорошим рівнем оснащення. До списку потрапили й чотири представники Toyota: седани Camry та Avalon, а також SUV Highlander і 4Runner — машини, які добре зарекомендували себе в експлуатації.

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У загальному переліку також є моделі від Honda, Hyundai, Acura, Cadillac, Chevrolet і навіть Porsche, зокрема Cayenne у гібридній версії. Усі ці авто мають репутацію витривалих і зручних у користуванні, що робить їх привабливими варіантами на ринку вживаних машин.

Нагадаємо, раніше ми писали про моделі машин, які рідко ламаються.

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