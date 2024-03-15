Будуть сяяти чистотою: як помити вікна без розводів

Чисті та блискучі вікна, вільні від пилу, бруду та розводів, не лише естетично приємні, а й дозволяють максимально використовувати природне освітлення приміщень. Однак під час миття вікон багато хто зосереджується лише на склі, забуваючи ретельно очистити рами та важкодоступні місця.

Досягти ідеальної чистоти та блиску віконних конструкцій допоможуть прості, але нетипові для прибирання засоби. Наприклад, вікна чудово очищає гель для миття посуду і фільтри для кави. Про це пише Телеграф.

Необхідні матеріали для миття вікон

Для ефективного очищення вікон від забруднень знадобляться засіб для миття скла, рідина для миття посуду, стара щітка, ганчірка, паперові рушники, фільтри для кави та ватяні палички.

Розпочніть з очищення віконних рам, на яких може накопичитися значний шар бруду та пилу. Спочатку протріть їх вологою ганчіркою. Потім занурте губку у розчин води з рідиною для миття посуду та ретельно вичистіть рами. Для видалення засохлих забруднень скористайтеся старою зубною щіткою. Наприкінці протріть рами паперовим рушником.

Ватні палички стануть у нагоді для чищення віконних петель та інших важкодоступних кутів. Змочіть їх у воді з додаванням рідини для миття посуду та використовуйте для видалення прихованих забруднень.

Для миття скла придбайте спеціальний миючий засіб. Рекомендується двічі вимити шибки, щоб ретельно видалити пригріту бруд. Залишки засобу видаліть паперовими рушниками.

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Якщо на поверхні скла з'явилися стійкі розводи, які псують враження чистоти, не поспішайте повторювати процедуру очищення. Зачекайте, доки скло повністю висохне, і візьміть кілька паперових фільтрів для кави. Круговими рухами протріть ними поверхню скла, приділяючи особливу увагу місцям з розводами.

Дотримуйтесь цих простих порад, і ваші вікна завжди будуть виблискувати чистотою та яскравістю!

Нагадаємо, ми вже писали, чим вимити вікна для ідеальної чистоти надовго.

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