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Суспільство

Милуватимуть око до осені: які квіти треба висадити у травні

Ціхоцька Марія

Милуватимуть око до осені: які квіти треба висадити у травні
Саме зараз настає ідеальний час, щоб прикрасити свої клумби яскравими квітами

Травень – не просто останній місяць весни, це й справжній розквіт сезону для садівників. Саме зараз настає ідеальний час, щоб прикрасити свої клумби яскравими квітами, які тішитимуть вас пишним цвітінням до глибокої осені. Про це пише ТСН.

Які ж квіти рекомендують експерти для висаджування у травні?

  • Чорнобривці: Ці невибагливі й неймовірно стійкі квіти – справжні фаворити українських садів. Вони невибагливі до ґрунту, рясно квітнуть на сонячних ділянках і дарують яскраві фарби з ранньої весни до пізньої осені.
  • Цинії: Ці сонячні красуні не уявляють собі літню клумбу без своїх пишних суцвіть. Цинії люблять поживний, добре зволожений ґрунт, але не переносять посухи. Тому регулярний полив та підживлення допоможуть їм розкритися у всій своїй красі.
  • Лаванда: Ця ароматна багаторічна рослина стане справжньою окрасою вашої сонячної ділянки. Її ніжні квіти не лише чарують око, але й наповнюють сад приємним ароматом.
  • Шавлія: Посадіть цю рослину на сонячному місці з родючим ґрунтом, і вона щедро віддячить вам рясним цвітінням та неймовірним ароматом, який розноситиметься по всій окрузі.

Крім цих фаворитів, травень – чудовий час для висаджування квітів, які вирощують через розсаду:

  • Айстри
  • Братки
  • Тюльпани
  • Нарциси
  • Календула
  • Хризантеми
  • Волошки
  • Петунії

Не забудьте також про:

  • Дзвіночки, які можна висадити на початку травня
  • Флокси та жоржини, які краще садити трохи пізніше
  • Канни, кали та лілії, які стануть екзотичним доповненням до вашої клумби в кінці травня

А для любителів однорічних квітів травень пропонує:

  • Герань
  • Космеї
  • Фуксії

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити вертикальні клумби у себе вдома.

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Суспільство