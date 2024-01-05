Будете жити довше: експерти назвали напій з протираковими властивостями

Гриб рейші, також відомий як лінчжи, - це популярний китайський лікарський гриб, який використовується в народній медицині протягом століть. Він славиться своїми потенційними лікувальними властивостями, включаючи протиракові, протизапальні та імуномодулюючі властивості.

Недавні дослідження показали, що гриб рейші може допомогти зменшити ризик розвитку деяких видів раку. Наприклад, одне дослідження показало, що гриб рейші може допомогти зменшити кількість і розмір пухлин у товстому кишечнику, пише Express.

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Гриб рейші також може допомогти покращити якість життя людей, які вже живуть з раком. Наприклад, дослідження показало, що гриб рейші може допомогти підвищити активність білих кров’яних клітин організму, які допомагають боротися з раком.

Звичайно, важливо зазначити, що ці дослідження були проведені на тваринах або людях з невеликими групами учасників. Більше досліджень з більшими групами учасників необхідно, щоб підтвердити ці результати.

Проте, ці дослідження є обнадійливими і свідчать про те, що гриб рейші може бути корисним для людей, які хочуть жити довше і здоровіше.

Як приготувати чай з грибів рейші

Готувати чай з грибів рейші дуже просто. Гриб рейші можна купити у вигляді капсул, порошку або цілих грибів. Для приготування чаю з грибів рейші заваріть 1-2 чайні ложки грибів у 1 склянці окропу. Залиште на 10-15 хвилин, а потім процідіть.

Якщо ви збираєтеся приймати гриби рейші, важливо поговорити зі своїм лікарем. Він допоможе вам визначити, чи є гриби рейші безпечними для вас.

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