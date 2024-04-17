Виглядатимете сміливо та стильно: трендова зачіска для волосся з ременем

В світі моди все частіше стираються межі, а звичні аксесуари отримують нове життя. Ремінь, який раніше ми використовували лише для фіксації штанів, тепер може стати елегантною деталлю зачіски.

Французький модний бренд запропонував свій оригінальний погляд на те, як ще можна носити цей аксесуар. Вони пропонують використовувати тонкий ремінь як прикрасу для пучка. Це не лише стильно, але й практично, адже ремінь надійно фіксує зачіску, не даючи їй розпастися. Про це пише Главред.

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Ремінь на пучку - це лише один із модних трендів весни 2024 року. Ось ще декілька цікавих новинок:

Шльопанці знову в моді! Цього сезону вони перестають бути просто взуттям для пляжу чи дому, перетворюючись на елемент повсякденного стилю.

Цього сезону вони перестають бути просто взуттям для пляжу чи дому, перетворюючись на елемент повсякденного стилю. Міні-сумки відходять у минуле. Їх місце посідають об'ємні сумки, які вмістять все необхідне: телефон, гаманець, ключі, косметику та навіть перекус.

Їх місце посідають об'ємні сумки, які вмістять все необхідне: телефон, гаманець, ключі, косметику та навіть перекус. Зелений - головний колір літа! Дизайнери пропонують нам взуття всіх відтінків зеленого: від ніжного трав'янистого до сміливого бананового.

Нагадаємо, ми вже писали, які тренди будуть у моді навесні- 2024.

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