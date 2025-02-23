Будете сміятись до сліз: топ романтичних комедій

Багато хто шукає ідеальний фільм для перегляду з другою половинкою. І навіть якщо ви плануєте провести вечір наодинці, хороша комедія стане чудовим способом підняти настрій та весело провести час.

РБК-Україна підготувало для вас добірку з веселих стрічок, які гарантовано подарують чудовий настрій.

"Чому він?"

Ця комедія розповідає про знайомство хлопця з батьками його коханої. Сюжет сповнений несподіваних моментів та комічних ситуацій, які змушують сміятися до сліз.

Консервативні батьки, звиклі до традиційних цінностей, зустрічаються з нареченим своєї доньки, який нічого не приховує та говорить усе прямо. Але чи готові вони до такої відвертості?

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"Знайомство з батьками"

Культова комедія, яка ідеально підійде для перегляду на День святого Валентина. Адже кожен, хто будує стосунки, одного разу стикається з найважливішим випробуванням – знайомством з батьками другої половинки.

Що робити, якщо майбутній тесть занадто опікується донькою та не довіряє її обранцю? Головному герою доведеться пройти справжню перевірку на міцність, щоб завоювати прихильність суворого батька.

До речі, якщо фільм вам сподобається, обов’язково подивіться продовження – "Знайомство з Факерами", яке подарує ще більше комічних моментів.

Нагадаємо, ми вже писали про топ-3 романтичні комедії, на які варто втратити час.

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