Матимете розкішний сад: як покращити процес цвітіння лаванди

Лаванда давно завоювала серця садівників завдяки своєму чарівному аромату, привабливому вигляду та здатності відлякувати комах. Але щоб вона радувала рясним і тривалим цвітінням, однієї лише любові до сонячних місць недостатньо. Важливу роль у розвитку рослини відіграє правильне підживлення.

Навіть якщо кущ росте на ідеальній ділянці, нестача корисних речовин може звести нанівець зусилля. Неправильно підібраний ґрунт, особливо занадто кислий або перезволожений, стримує розвиток. Лаванда також погано реагує на надлишок азоту, який спричиняє активний ріст листя, але не стимулює утворення бутонів. Про це пише zahid.net.

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Щоб підтримати цвітіння, лаванді потрібне добриво з перевагою калію, фосфору та кальцію. Одним із найкращих натуральних засобів є деревна зола. Це просте і доступне добриво містить усі потрібні мінерали, які стимулюють появу квітів і покращують загальний стан куща. Для одного куща цілком вистачає приблизно десяти столових ложок золи, яку варто рівномірно розсипати навколо основи, обережно перемішати з ґрунтом і трохи зволожити. Таке підживлення доцільно повторювати раз на кілька тижнів у період активного росту – з травня по серпень.

Окрім золи, лаванду можна підживлювати компостом, змішаним із піском або дрібним гравієм, що покращує структуру землі. Доломітове борошно допомагає збагатити ґрунт кальцієм і магнієм, водночас підвищуючи його pH. Також корисними можуть бути настої кропиви чи хвоща польового, які не тільки живлять, а й захищають рослину. Але використовувати їх слід обережно – в похмуру погоду або у вечірній час, уникаючи надмірної частоти.

Щоб лаванда цвіла якомога довше, важливо регулярно видаляти зів’ялі квіти. Це стимулює утворення нових бутонів. Добрива краще чергувати – поєднувати органічні з мінеральними, уникаючи надлишку азоту. Полив повинен бути помірним, особливо у горщиках, щоб не спричинити загнивання коренів.

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