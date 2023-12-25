Буде сяяти весь будинок: як закріпити гірлянду та стінах та вікнах
Різдвяні та новорічні свята - це час, коли хочеться створити вдома атмосферу свята і затишку. Одним з найпростіших і найефективніших способів зробити є прикрашання будинку гірляндами.
Про це пише glavred.info.
Однак, щоб гірлянди виглядали красиво і безпечно, їх потрібно правильно закріпити. Ось кілька порад, які допоможуть вам у цьому:
Як закріпити гірлянду на стіні
Найпростіший і найпоширеніший спосіб - це використовувати скотч. Однак, цей спосіб не є найнадійнішим, оскільки скотч може не витримати вагу гірлянди.
Більш надійний спосіб - це використовувати спеціальні цвяшки для гірлянд. Цвяшки бувають різних розмірів і форм, тому ви можете вибрати ті, які найкраще підійдуть для вашої гірлянди.
Ще один варіант - це використовувати гачки на присосках. Цей спосіб є зручним і не пошкоджує стіни. Однак, важливо вибрати гачки, які витримують вагу гірлянди.
Як закріпити гірлянду на шторах
Для того, щоб прикріпити гірлянду до штор, можна використовувати шпильки або прищіпки. Шпильки потрібно вставляти в тканину акуратно, щоб не пошкодити її. Прищіпки можна використовувати для штор з важких тканин.
Читайте також: Новий рік 2024: у якому кольорі зустріти свято, аби привернути удачу та багатство
Як закріпити гірлянду на вікнах
Найбільш поширений спосіб - це використовувати скотч. Однак, цей спосіб не є найкращим, оскільки скотч може залишати сліди на склі.
Більш безпечний спосіб - це використовувати гачки на присосках. Гачки можна розташувати в будь-якому місці на вікні.
Нагадаємо, ми вже писали, які новорічні прикраси не варто вішати на ялинку.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!