Переслідуватимуть проблеми: які новорічні прикраси не варто вішати на ялинку

Сезон Різдва вже близько, а це означає, що настав час прикрашати ялинку. Однак є певні прикраси, яких слід уникати, оскільки вони можуть бути небезпечними для дітей і домашніх тварин, або просто псувати прикрашене новорічне дерево.

Видання Santeplusmag не радить використовувати для прикрашання ялинки такі речі:

Пластмасові предмети. Пластикові прикраси часто виглядають дешево. Краще вибрати дерев'яні або паперові прикраси.

Читайте також: Новий рік 2024: у якому кольорі зустріти свято, аби привернути удачу та багатство

Забагато червоних прикрас. Червоний колір - традиційний колір Різдва, але його надлишок може зробити ялинку занадто строкатою. Вибирайте прикраси різних форм і кольорів, щоб створити більш гармонійну композицію.

Фігурки тварин. Фігурки тварин можуть налякати маленьких дітей, особливо тих, хто боїться тварин. Краще віддати перевагу прикрасам у вигляді Діда Мороза, сніговика, подарунків тощо.

Крихкі скляні предмети. Кришталеві прикраси дуже крихкі й можуть легко розбитися, що може призвести до травм. Якщо у вас є діти або домашні тварини, краще не використовувати такі прикраси.

Загострені або гострі предмети. Загострені або гострі предмети можуть поранити дітей або тварин. Уникайте їх використання для прикраси ялинки.

Старі гірлянди. Старі гірлянди, у яких перегоріли лампочки, можуть викликати пожежу. Краще використовуйте нові гірлянди або гірлянди на батарейках.

Дотримуючись цих порад, ви зможете прикрасити ялинку так, щоб вона виглядала красиво та святково, і була безпечною для всіх членів вашої родини.

Що заборонено вішати на ялинку, аби не відвернути удачу та достаток

Згідно з народними повір'ями, є низка прикрас, якими не варто прикрашати новорічну ялинку.

Пластикові прикраси. Вважається, що пластикові предмети може притягнути в будинок бідність та невдачі.

Занадто яскраві прикраси. Занадто яскраві кольори, такі як червоний або оранжевий, можуть викликати агресію та конфлікти. Краще вибрати більш спокійні та гармонійні відтінки.

Старі та пошкоджені прикраси. Вважається, що вони можуть притягнути в будинок негатив.

Не можна вішати на ялинку прикраси з зображенням воронів, сов, змій або інших хижих тварин. Ці тварини вважаються символами зла і нещастя.

Не можна вішати на ялинку прикраси, які мають форму хреста або інших релігійних символів.

Не варто вішати на ялинку прикраси, які мають різке або неприємне звучання, наприклад, дзвіночки або бубонці. Це може відлякати удачу.

Пропонуємо дізнатися про 7 простих кроків, щоб підготувати свій дім до Різдва.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!