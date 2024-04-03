Буде поганий урожай: городники назвали рослини, на місці яких не варто садити картоплю

Отримати гарний врожай картоплі – це завжди велике досягнення для кожного господаря. Не достатньо просто підібрати якісні бульби та знати оптимальний час для їх посадки. Також критично важливим є правильний вибір місця де будуть грядки.

Досвідчені городники знають, що якщо на ділянці торік вирощувались певні культури, то цього року для картоплі там буде не найкраще місце. Про це пише "На пенсії".

Після яких рослин не варто садити картоплю

Не рекомендується висаджувати картоплю на ділянці, де нещодавно вирощувались томати, баклажани, перці або тютюн, оскільки всі вони є членами сімейства пасльонових і схильні до однакових хвороб. Це збільшує ризик зараження картоплі.

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Щодо бобових, таких як горох, квасоля та сочевиця, вони можуть негативно впливати на якість ґрунту, що, своєю чергою, може знизити урожайність.

Також важливо змінювати місце посадки картоплі та уникати її вирощування на одній і тій же ділянці частіше, ніж один раз на чотири-п’ять років, щоб запобігти виснаженню ґрунту.

Після яких рослин можна садити картоплю

Для отримання багатого врожаю картоплі, оптимально обрати ділянки, на яких у попередній сезон вирощувались такі культури, як капуста, кукурудза, огірки, дині та кабачки.

Картопля, висаджена на землі, де раніше росли сидерати такі як гірчиця, люцерна чи конюшина, які сприяють відновленню поживних речовин у ґрунті, зазвичай показує високі показники урожайності.

Раніше UAportal розповідав, як виростити картоплю через розсаду.

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