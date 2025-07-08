Буде чудово плодоносити: як правильно обрізати смородину після збору врожаю

Літня обрізка смородини — тема, що нерідко викликає суперечки серед садівників. Частина з них переконана, що така процедура абсолютно не потрібна, тоді як інші наполягають: саме літня обрізка дозволяє кущам підготуватися до наступного сезону й дати щедріший урожай. Тож варто розібратися, чи дійсно вона необхідна, і як правильно її проводити.

У літній період обрізають смородину не лише для того, щоб омолодити кущ, а й задля його оздоровлення. У теплу пору року легко помітити старі, сухі чи хворі гілки, які слід видалити, щоб покращити провітрювання й запобігти поширенню хвороб. Крім того, обрізка стимулює ріст нових пагонів: кущ починає розгалужуватись, що позитивно впливає на кількість ягід у майбутньому.

Найкращий час для літньої обрізки чорної смородини — період після збору врожаю, з кінця червня до початку липня. Саме тоді на дворічних і трирічних пагонах утворюються молоді верхівки зі світлою корою та свіжим листям — ознака активного росту. Якщо ці верхівки зараз акуратно вкоротити, рослина пустить у ріст бічні гілки, що наступного року дадуть плоди.

Процедуру краще проводити у суху та сонячну погоду — так зрізи швидко підсихають, зменшуючи ризик потрапляння інфекцій. Перед обрізанням інструмент обов’язково слід продезінфікувати, особливо якщо до цього він використовувався на інших рослинах.

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Під час літньої обрізки потрібно вкоротити кінчики молодих пагонів, якщо вони вже досягли понад 10 см, обрізаючи приблизно половину їхньої довжини. Крім того, слід прибрати все сухе, пошкоджене, уражене хворобами чи дуже старе гілля (віком понад п’ять років). Це допоможе підтримати рослину в хорошому стані та підготувати її до наступного сезону.

А от із червоною смородиною все інакше: вона добре формується самостійно, і втручання влітку може лише зашкодити. Для цієї культури санітарну обрізку краще відкласти до осені.

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