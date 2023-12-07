Буде чистим вдвічі довше: як мити волосся, щоб було ідеальним

Миття голови може виявитися нелегким та рутинним завданням, особливо якщо у вас густа шевелюра. Такі локони рекомендують ретельно промивати, і краще робити це двічі, щоб ефективно видалити всі забруднення. Іноді доводиться повторювати процедуру через день або й кожну наступну добу, оскільки вигляд волосся швидко псується. Ukr media підказав прості хитрощі, які дозволяють мити голову лише раз на тиждень, зберігаючи при цьому блиск та пишноту волосся.

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Чергуйте шампуні

Використовуйте не один засіб, а кілька різних. Шкіра голови швидко звикає до певних речовин, тому важливо чергувати шампуні для ефективного догляду.

Використовуйте гребінець під час миття

Розчісування волосся перед і під час миття сприяє кращому очищенню, забезпечуючи тривалу чистоту волосся.

Мийте тільки шкіру голови

Не треба витрачати засіб на весь об'єм волосся, оскільки це може бути неефективним і погіршити стан волосся.

Намилюйте голову тричі

Це допомагає підтримувати чистоту волосся настільки ефективно,що забруднення з'являється лише на четвертий день або й через тиждень.

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