Більше не витрачайте кошти на відбілювач: повернути білизну одягу допоможуть копійчані засоби

Білосніжні скатертини, одяг та штори часто втрачають свій первісний колір. Він може змінитися на жовтуватий або сірий, що позбавляє їх привабливості. Спроби повернути яскравість за допомогою магазинних відбілювачів іноді не приносять бажаного результату, і тоді речі зазвичай припадають пилом на задвірках шаф.

Однак, існує простий кухонний компонент, який можна додати до прального порошку для відновлення чистоти тканини. Цей інгредієнт здатен надати речам знову білосніжний відтінок, усуваючи потребу у використанні спеціалізованих магазинних засобів, пише Телеграф.

Читайте також: Надзвичайно простий лайфхак, який допоможе вивести жовтизну з подушок

Як випрати білий одяг не використовуючи відбілювачі

Для надання свіжості та білизни вашим тканинам, спробуйте додати кухонну сіль до звичайного прального порошку. Цей природний інгредієнт не тільки відновить яскравість білого кольору, але й зробить волокна м’якшими та білішими. Використовуйте три столові ложки цього засобу для кожного прання. Також сіль допоможе позбутися стійких плям.

Брудні речі потрібно замочувати у розчині з 2-3 столових ложок солі, розчинених у теплій воді. Через декілька годин перенесіть їх до пральної машини, додавши до звичайного порошку ще одну столову ложку солі. Після завершення прання, ваші речі стануть неймовірно чистими та білими.

Як ефективну альтернативу звичайним відбілювачам, використовуйте перекис водню. Додайте одну чашку цієї речовини під час прання, і результат перевершить всі очікування, зробивши вашу білизну сяючою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно прати одяг, аби він не зіпсувався.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!