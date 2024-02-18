Як правильно прати одяг, аби він не зіпсувався

UAportal поділився основними прийомами, які допоможуть уникнути помилок при пранні та вберегти одяг від пошкоджень. Ці перевірені методи легко впровадити у свою повсякденну рутину, адже вони максимально прості.

Відео дня

Попередня обробка плям

Перед тим, як закинути одяг у пральну машину, необхідно попередньо обробити плями, що може суттєво вплинути на кінцевий результат прання. Нанесіть невелику кількість мила для посуду або прального порошку безпосередньо на пляму, а потім обережно розітріть її, після чого залиште виріб на кілька хвилин перед пранням. Цей простий і легкий крок може запобігти в'їданню плями і псуванню одягу.

Читайте також: Топ-6 методів розтягнути одяг, який сів після прання

Сортування речей за тканиною

Перед тим, як покласти речі в пральну машину, одяг слід відсортувати, відокремивши делікатні тканини від цупких та жорстких, таких як джинси або рушники. Правильне розділення допомагає уникнути тертя грубих тканин і пошкодження більш делікатних речей.

Використання сітчастих мішків для білизни

Ви можете легко уникнути пошкодження одягу, якщо покладете делікатні речі, такі як нижня білизна, панчохи та одяг, в сітчасті мішки для прання. Цей простий крок може ефективно вберегти їх від грубого впливу у пральній машині, захищаючи делікатні речі від заплутування або пошкодження.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!