Більше не буде сирості та плісняви: експерти назвали кімнатні рослини, які вбиратимуть зайву вологу

Тенденція декорування кімнат зеленими рослинами шириться й на таке, здається, незвичайне приміщення, як ванна кімната. Навіть для невеликих ванних можна знайти настінні композиції, які не тільки не займатимуть багато місця, але й не заважатимуть своєю присутністю.

Живі рослини надають ваннам більш приємну атмосферу, покращуючи якість повітря. Ванна кімната чи суміжний санвузол - ідеальне середовище для деяких рослин, що здатні поглинати зайву вологу з приміщення та запобігати появі плісняви.

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Фахівці поділилися з Real Simple порадами, для яких рослин тепло та волога створюють ідеальні умови для росту.

Підбір рослин для ванної кімнати потребує уваги до деяких аспектів:

Тип освітлення: Багато ванних кімнат мають обмежене сонячне світло, тому важливо обирати рослини, які можуть виживати в умовах штучного освітлення.

Вологість: Оскільки ванні кімнати часто вологі, обирайте рослини, які обожнюють вологість, але враховуйте, що постійний залишок вологи може шкодити деяким видам.

Температура: Враховуйте, які коливання температури можуть виникати у ванній кімнаті, оскільки не всі рослини переносять різкі зміни температур.

Ось кілька рослин, які ідеально підходять для ванних кімнат:

Папороть: Тривалі рослини, які обожнюють тінь та вологість. Вони можуть бути розміщені на полицях чи підвішені на горщиках.

Орхідеї: багато орхідей ідеально підходять для ванних кімнат. Вони можуть рости в контейнерах або як епіфіти.

Гарно переносять життя у ванних кімнатах такі рослини як плющ, калатея та папороть. Вони будуть швидко рости, вбираючи зайву вологу з приміщення.

Зелені рослини не лише прикрашають ванну кімнату, але й покращують якість повітря та здатні запобігти появі плісняви, оскільки як губка вбирають в себе зайву вологу.

Нагадаємо, ми вже писали, які рослини можуть рости у тіні.

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