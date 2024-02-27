Біль у суглобах зникне: допоможе чудо-напій з двох інгредієнтів

Біль у суглобах - поширена проблема, від якої страждають мільйони людей. Звичайно, в аптеках можна знайти чимало різних препаратів для полегшення цієї недуги.

Проте існує і простий домашній рецепт з двох інгредієнтів, який може допомогти не гірше за аптечні засоби.

Цей рецепт містить лише желатин та воду. Про це пише Pysznosci.pl.

Хоча желатин ми зазвичай використовуємо для приготування десертів чи джемів, насправді його можливості набагато ширші. Адже він містить білки, вітаміни групи В, мінерали, зокрема залізо, магній та кальцій. А ще - корисний для суглобів і кісток колаген.

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Отож, як приготувати цей засіб? Візьміть 125 мл води, розчиніть у ній 2 чайні ложки звичайного харчового желатину. Залиште розчин набухати на ніч. Вранці випийте натщесерце. Пити регулярно. За бажанням можна підсолодити медом чи додати лимонний сік для смаку.

Звісно, перед застосуванням будь-яких домашніх засобів варто проконсультуватися з лікарем, адже кожен випадок індивідуальний.

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