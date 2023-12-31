Страви та напої, що повернуть до життя: що їсти на сніданок 1 січня

1 січня — період, коли після святкування хочеться полегшити стан, особливо, якщо на Новий рік довелося переїсти. Почати новий рік краще з правильним сніданком.

Щоб полегшити перехід від святкового застілля до повсякденного життя, експерти рекомендують обрати легкі та поживні страви.

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Що можна їсти 1 січня, щоб стало легше:

Фруктовий коктейль: свіжі фрукти чи ягоди допоможуть вашому організму отримати велику дозу вітамінів та антиоксидантів.

Легкі каші на воді додадуть енергії та забезпечать довготривале насичення.

Спробуйте приготувати омлет з авокадо, або томатами, щоб отримати смачний та корисний баланс корисних і поживних речовин.

Свіжий апельсиновий сік – додасть вам електролітів та забезпечить швидке звільнення від токсинів.

Зелений чай: містить антиоксиданти, що допоможе вам "оживитися".

Також варто спробувати випити гарячкуватого наваристого бульйону зі свіжою зеленню.

Не забувайте пити достатню кількість води, щоб уникнути дегідратації. Такий сніданок допоможе вам відновити енергію та почати рік з правильного кроку.

Лікар-гастроентеролог та лікар-дієтолог Олег Швець дав поради, як впоратися з переїданням на свята та як відійти від святкування Нового року.

Як запобігти переїданню

Плануйте своє харчування заздалегідь. Це допоможе вам контролювати кількість їжі, яку ви споживаєте. Вибирайте здорові продукти з низькою калорійністю. Їжте повільно та уважно, щоб відчути ситість.

Він порадив також не відмовлятися від сніданку 1 січня, щоб контролювати апетит протягом дня.

Також пийте багато води. Вода допомагає почуватися ситими та виводить токсини з організму.

Як позбутися наслідків переїдання

Швець порадив у разі переїдання прогулятися свіжим повітрям – це стимулює травлення та вирівнює рівень цукру в крові. "Не варто одразу вдаватися до серйозних тренувань — вони спрямують кровообіг до ваших ніг, а не до живота, що може сповільнити травлення", – додав експерт.

Після рясного застілля радить більше пити води, щоб позбутися надлишку солі. Пити воду потрібно увесь день 1 січня.

Також лікар не радить після приймання їди одразу лягати – "ви втрачаєте шанс спалити частину тих калорій, які щойно з’їли".

"Краще пройтися чи хоча б помити посуд. Крім того, коли ви лягаєте з повним шлунком, їжа може повернутися назад. Це уповільнює випорожнення шлунку, провокує або погіршує зворотнє закидання кислого вмісту шлунка у стравохід", – пояснив фахівець

Яка їжа допомагає впоратися з похміллям

Раціон у разі постпохмільного синдрому складається з продуктів, які знижують ризик зневоднення організму та не перевантажують травну систему. Крім води (кімнатної температури), можна вживати:

напої з електролітами (магнієм, калієм, натрієм);

свіжі фрукти (наприклад, банани, груші, апельсини, виноград);

продукти, що містять вітаміни групи B і жирні кислоти омега-3 (наприклад, лосось);

їжу, багату на вуглеводи (тости, яблучне пюре, рис);

імбир або імбирний чай (включається в раціон у разі нудоти).

Рекомендується утримуватися від важкої для перетравлення їжі (зокрема, фастфуду) та кави (чинить сечогінну дію та подразнює слизову шлунка). Для складання меню в разі похмілля можна проконсультуватися із сімейним лікарем..

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