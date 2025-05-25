Блохи у домашнього улюбленця: як боротись та не нашкодити здоровʼю чотирилапого

Багато хто думає, що блохи — це проблема вуличних тварин або сезонне явище. Але правда така: навіть якщо ваша кішка чи собака ніколи не виходить надвір, ризик зараження залишається. І цей ризик — куди серйозніший, ніж здається.

На сайті centralna.vet ветеринари розвінчали найпопулярніші міфи про бліх. Ось що потрібно знати кожному власнику пухнастого улюбленця.

Міф 1: "Якщо не бачу бліх — їх немає"

Це хибне уявлення. Видимі блохи на шерсті — лише верхівка айсберга. Лише 5% паразитів мешкають безпосередньо на тварині. Решта 95% — це яйця, личинки й лялечки, які живуть у вашому домі: в килимах, меблях, тріщинах підлоги, плінтусах тощо. Самка блохи відкладає до 50 яєць щодня.

Факт: навіть у чистому домі блохи можуть розмножуватися непомітно. Тому профілактика важлива постійно.

Міф 2: "Якщо тварина не виходить на вулицю — блохи її не турбують"

Насправді блохи легко потрапляють у дім через:

під'їзд, підвал або вентиляцію (особливо в багатоквартирних будинках),

підстилки, меблі, речі з інших місць,

одяг або взуття людей — ви самі можете занести паразитів додому.

Факт: навіть "домашнім" тваринам потрібен регулярний захист.

Міф 3: "Шампунь від бліх — це все, що потрібно"

Шампуні лише тимчасово вбивають паразитів на тілі тварини. Вони не дають тривалої дії, і вже за кілька годин ваш улюбленець може знову стати "жертвою".

Факт: ефективний захист — це спеціальні краплі, таблетки, спреї або нашийники, які діють довго.

Міф 4: "З настанням холодів блохи зникають"

У теплих квартирах, підвалах і лежанках паразити прекрасно переживають зиму. І без належної обробки вони продовжують розмножуватись навіть у мороз.

Факт: блохи активні цілий рік. Захист потрібен незалежно від сезону.

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Міф 5: "Блохи — це просто неприємність, не більше"

Це одна з найнебезпечніших помилок. Блохи можуть спричинити:

алергію й дерматит,

гельмінтоз (переносять яйця глистів),

анемію — особливо в молодих або маленьких тварин,

передачу небезпечних інфекцій.

Факт: блохи — це реальна загроза здоров’ю.

Як надійно захистити улюбленця

Регулярно (раз на місяць) обробляйте тварину краплями, таблетками, спреями або одягайте нашийник — відповідно до поради ветеринара.

Не забувайте про середовище: чистіть лежанки, меблі, килими, плінтуси. Можна використовувати спреї для приміщень або проводити вологе прибирання з дезінфікуючими засобами.

Періодично оглядайте тварину — особливо за вухами, на холці, в паху й на животі.

Проводьте дегельмінтизацію — глисти часто йдуть "у комплекті" з блохами.

Блохи — це не лише про "вуличних" котів. Це про кожну тварину, яка живе поруч із вами. І лише регулярний догляд та захист допоможуть уникнути неприємностей.

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