Найближчі друзі: які породи котів дуже привʼязані до господарів

Котів часто вважають незалежними й навіть егоїстичними створіннями, які не прагнуть надмірного контакту з людьми. Проте є чимало порід, здатних встановлювати глибокий емоційний зв’язок із господарем.

Якщо ви шукаєте пухнастого друга, який стане для вас джерелом спокою і тепла, варто звернути увагу на ті породи, що насправді люблять людську компанію. Про це пише radioclub.

Шотландські висловухі вирізняються спокійною вдачею та надзвичайною прив’язаністю до людей. Вони дуже допитливі, проте важко переносять самотність і можуть навіть впасти в депресивний стан без уваги з боку господаря.

Кішки породи регдолл — втілення домашнього затишку. Вони м’які в поведінці, ласкаві, спокійні, і можуть годинами ніжитися на руках. Такий кіт не лише супроводжуватиме господаря по всьому дому, а й стане чудовим компаньйоном і для родини, і для людини, яка живе сама.

Сфінкси обожнюють тепло і контакт. Вони постійно шукають фізичної близькості, прагнуть бути поруч, сплять на грудях або стрибають на руки. Їм потрібне не лише тепло тіла, а й душевний контакт з людиною.

Мейн-куни, хоч і виглядають суворо, насправді дуже лагідні. Вони не нав’язуються, але їхня прихильність щира й постійна. Такий кіт завжди буде десь поруч, навіть якщо не проситься на коліна.

Менкси доброзичливі та грайливі, добре ладнають з іншими домашніми улюбленцями та дітьми. Вони люблять активні розваги й можуть засмутитися, якщо не отримують належної уваги.

Бурманські кішки зазвичай дуже прив’язуються до однієї людини. Вони завжди поруч, навіть на прогулянці не відходять далеко. Люблять спати поряд і бути в епіцентрі подій — де б ви не були, вони намагатимуться бути поряд.

Тонкінези — яскраві представники орієнтальних порід. Їм до душі активний спосіб життя, жвавий дім і постійне спілкування з людьми. Це дуже комунікабельні й життєрадісні коти.

Сіамські кішки мають яскраво виражений характер. Вони можуть не довіряти незнайомцям, але свою людину люблять глибоко й щиро. Дуже емоційно переживають розлуку, можуть довго чекати господаря біля дверей.

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Бірманська порода вирізняється спокоєм і лагідністю. Вони не терплять грубого ставлення і байдужості, але у відповідь на турботу дарують ніжність, довіру і любов. Їх легко адаптувати до нових умов, якщо ставитися до них із повагою.

Корати особливо цінують тиху, стабільну атмосферу. Вони не люблять шуму та метушні, однак ще гірше переносять самотність. Ці коти утворюють тісний зв’язок зі своїми людьми і прагнуть бути поруч постійно.

Якщо вам потрібен не просто домашній улюбленець, а справжній емоційний партнер, серед цих порід ви точно знайдете саме свого улюбленця.

Нагадаємо, ми вже писали, чому коти люблять спати з господарями.

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