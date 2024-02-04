Бігборд і білборд: Авраменко пояснив, яка різниця у словах та чому можна вживати обидва слова (відео)

З кожним днем все більше людей починають розмовляти українською мовою. Проте існують певні стилістичні помилки, які кожен може допустити.

Відомий український мовознавець Олександр Авраменко розповів, як правильно казати – бігборд чи білборд, під час ефіру "Сніданок з 1+1". З його слів, трудності можуть виникнути під час перекладу слів, що мають іноземне походження.

Олександр Авраменко наголосив, що "білборд" можна перекласти як дошка оголошень, тоді як "бігборд" – це назва міжнародної рекламної кампанії, що продає місця для зовнішньої реклами.

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Зі слів мовознавця, назва компанії стала загальновживаною, подібно до "ксерокса", це слово походить від фірми Xerox, чи джакузі – прізвище італійської родини Jacuzzi, яка створила компанію.

"Висновок такий: можете вживати те слово, до якого ви більше звикли — бігборд або білборд. А ще можете використовувати словосполучення рекламний щит", – додав мовознавець Авраменко.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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