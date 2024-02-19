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Без борошна та розпушувача: Як приготувати неймовірний ніжний торт "Невагомість"

Ігор Романько

Як зробити торт Невагомість без борошна

Цей десерт вражає своєю простотою та вишуканим смаком. Вам знадобиться лише 4 інгредієнти та трохи більше години вільного часу, щоб приготувати ніжний та повітряний шоколадний торт без жодного грама борошна.

Торт "Невагомість" за рецептом з сайту "Господинька" – це чудовий десерт для будь-якого свята. Він нікого не залишить байдужим. Ви можете використовувати будь-який шоколад на ваш смак. Замість цукру можна використовувати цукрову пудру. Для більш насиченого смаку можна додати до крему какао-порошок. 

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Інгредієнти:

Для коржа:

  • 6 яєць кімнатної температури
  • 120 г темного шоколаду
  • 70 г цукру

Для крему:

  • 500 мл вершків 33% (охолоджених)
  • 50 г цукрової пудри
  • Тертий шоколад для прикраси

Приготування:

Корж:

  1. Розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовці.
  2. Збийте жовтки з половиною цукрової пудри. Додайте розтоплений шоколад і продовжуйте збивати до однорідності.
  3. В окремій мисці збийте білки з дрібкою солі до стійкої піни, поступово додаючи цукор, що залишився.
  4. Акуратно з'єднайте білкову піну з шоколадною сумішшю, вимішуючи лопаткою круговими рухами зверху вниз.
  5. Розігрійте духовку до 180°C. Вилийте тісто на деко, застелене пергаментним папером. Розрівняйте і випікайте 15-18 хвилин. Не пересушіть корж!
  6. Дайте коржу охолонути, відокремте папір. Розріжте на 3-4 частини, залежно від бажаного розміру торта.

Крем:

  1. Збийте вершки на низьких обертах, поступово збільшуючи швидкість.
  2. Додайте цукрову пудру, коли вершки збільшаться в об'ємі. Продовжуйте збивати до стійких піків.

Збирання торта:

  1. Промажте остиглі коржі кремом.
  2. За бажанням, прикрасьте торт тертим шоколадом.
  3. Приберіть торт у холодильник для просочення на годину або більше.

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