Білі, червоні, сині та рожеві: як змінити колір гортензій в саду

Гортензії - це чудові квіти, які прикрашають сад своїми великими, яскравими суцвіттями. Найпоширеніші кольори гортензій - рожевий, білий і блакитний, але чи знаєте ви, що можете легко змінити їх колір, щоб він відповідав вашому дизайну саду.

Як повідомляє santeplusmag.com, секрет зміни кольору гортензій криється в pH ґрунту, в якому вони ростуть.

Також вас може зацікавити: Ця ознака на листі вказує, що ваші гортензії заражені й можуть померти

1. Рожеві гортензії:

Рожеві гортензії - це найпоширеніший колір, який виникає, коли ґрунт має нейтральний або слаболужний pH (близько 7). Щоб отримати рожеві гортензії, поливайте їх чистою водою з-під крана.Ви можете також додати до ґрунту нітрат кальцію або тирсу, щоб підвищити pH.

2. Білі гортензії:

Білі гортензії з'являються, коли ґрунт має лужний pH (вище 7). Щоб отримати білі гортензії, додайте до ґрунту добрива з високим вмістом азоту та фосфору, такі як яйця або замінники м'яса.

Важливо: після досягнення білого кольору, поливайте гортензії дощовою або проточною водою, щоб знизити pH і підтримувати здоров'я рослини.

3. Сині гортензії:

Сині гортензії - це найяскравіший колір, який з'являється, коли ґрунт має кислий pH (нижче 5). Щоб отримати сині гортензії, приготуйте розчин сульфату алюмінію (2 грами на літр води) і поливайте їм рослину кожні три дні. Ви можете також купити готовий сульфат алюмінію в магазині садівництва.

4. Червоні гортензії:

Червоні гортензії з'являються, коли ґрунт має слабокислий pH (близько 6). Щоб отримати червоні гортензії, додайте до ґрунту сульфат алюмінію.

Важливо: не використовуйте сульфат алюмінію протягом тривалого часу, адже гортензії потребують кислого ґрунту для здорового росту.

Пам'ятайте: зміна кольору гортензій - це не одноразовий процес. Вам потрібно буде регулярно поливати рослину відповідним розчином, щоб підтримувати бажаний колір.

Не забувайте, що для здорового росту гортензій їм потрібен кислий ґрунт. Ви можете виміряти pH ґрунту за допомогою спеціального тестера, який можна купити в магазині садівництва.

Нагадаємо, садівники назвали найкращий час для обрізання гортензій.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!