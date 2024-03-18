Ажур, шкіра та квітковий принт: 5 трендових моделей жіночих костюмів на весну

Новий весняний сезон приготував для нас чимало новинок та цікавинок у царині жіночої моди та стилю. Дизайнери встигли представити всі ескізи та новації для весни, тому вже зараз можна сміливо розглядати модні тренди весняного періоду, найкращі ідеї весняніх образів та найпривабливіші поєднання для весни.

Цього року в тренді будуть жіночі костюми, наповненні ніжністю та витонченістю. Мереживо, квіти та брутальна шкіра - тренди весни-2024ч

Про це пише Радіотрек.

Мережива

Тенденція на прозорість триватиме і в теплу пору. Проте костюми дизайнери пропонують шити не з прозорих, а з мереживних тканин.

Квітковий принт

Квіти - ще один хіт нинішнього року. У модних колекціях чимало костюмів з візерунком у вигляді квітів. Переважно це костюми зі спідницями. Адже що може бути жіночнішим за спідницю?

Декольте

Якщо торік дуже модними були сукні з декольте, то цьогоріч законодавці моди пропонують носити костюми з відкритою лінією грудей. Декольте спостерігається на жакетах.

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Шортики

Костюми, де низ - шорти, буквально заполонили подіуми. Тут і вкорочені, і довгі шорти-бермуди, і навіть схожі на велосипедки.

Шкіра

Шкіряних костюмів цього року теж багато на подіумах. Причому, вони як зі штанами, так і зі спідницями, з гладкої та тисненої шкіри.

Нагадаємо, стилісти назвали тренди весни-2024.

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