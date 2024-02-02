Авраменко пояснив, що означають слова "либонь" та "знічев'я", та коли їх варто вживати
В українській мові існує чимало колоритних слів. Однак деякі з них вживаються дедалі рідше.
Зокрема, це стосується слів "либонь" та "знічев'я". Мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1" пояснив значення цих слів.
"Либонь" – це те саме, що мабуть, можливо. От читаємо у Ліни Костенко: "Вже почалось мабуть майбутнє. Оце, либонь, вже почалось...", – зазначив він.
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Авраменко пояснив, що поетеса уникла тавтології, використавши слово "либонь".
"Знічев'я" – означає ні з того, ні з сього, без причини. Російською – "от нечего делать", – додав мовознавець.
Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".
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