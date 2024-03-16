Авраменко пояснив, чому треба писати 'чизкейк', а не 'чізкейк': просте правило

Чимало людей не знають, з якими голосними правильно писати іншомовні слова. Зокрема, це стосується слів чипси, тирамісу та чизкейк.

Мовознавець Олександр Авраменко назвав одну з найпоширеніших помилок. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

Перед тим, як навести просте правило, експерт запропонував пройти невеликий тест на орфографію. Зокрема, обрати, який з вказаних варіантів написаний правильно:

чипси;

чізкейк;

тірамісу.

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"Запам'ятайте правило, в іншомовних словах після букв д, т, з, с, ц, р, ж, ч, ш пишемо "и". Чизкейк, чипси, капучино, тирамісу", – наголосив Авраменко.

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