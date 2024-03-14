Ви могли не знати: мовознавець пояснив, що значить 'дармовис'

В епоху сталінської політики зближення мов з української мови викорінили чимало питомих та колоритних слів. Одним з таких є "дармовис".

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Що значить це слово пояснив мовознавець Олександр Авраменко. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

За його словами, "дармовис" має одразу два значення. Цим словом називають або підвіску, або бездіяльну людину.

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"У слові дармовис проявляється наша українська ментальність. От як колись мислили: якщо предмет не дає нам ніякої користі, то він "дарма висить – дармо вис". Тобто це просто прикраса", – вказав Авраменко.

Мовознавець додав, що одним із відповідників дармовиса або підвіски є запозичене слово брелок.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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