Авраменко пояснив, коли 'новий рік' пишеться з малої та чому не можна вітати з 'наступаючим'

Чимало людей плутаються, коли хочуть привітати з Новим роком українською мовою. Зокрема, вони використовують слова "з наступаючим".

Так дехто не знає, коли потрібно писати "новий рік" з малої літери. Про те, як правильно, розповів мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

"Сьогодні поведемо розмову про Новий рік, а точніше – про особливості письмового привітання з Новим роком. У назвах свят з великої букви пишемо лише перше слово: "Новий" – з великої, а "рік" – з малої літери", – зазначив мовознавець.

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Авраменко пояснив, що з великої пишеться лише назву свята. Якщо у вітальному тексті є побажання чогось у новому році, тобто у наступні 365 днів, то "новий рік" пишеться з малої букви.

Також потрібно уникати слова "наступаючий". Варто казати "з прийдешнім Новим роком".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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