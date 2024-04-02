Автентична українська "ябчанка": як приготувати лемківську зупу
Як зробити ябчанку
Хочете спробувати щось новеньке та незвичайне? Тоді приготуйте лемківську ябчанку – солодкий холодний десерт, який ідеально підходить для літньої спеки.
Лемки – це українці, які живуть у Карпатських Бескидах. Їхня кухня багата на цікаві та оригінальні страви, ябчанка – одна з них. Цей десерт готується з яблук, сметани, борошна та цукру. За бажанням можна додати корицю та ванільний цукор. Рецептом поділились на сайті shuba.
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Інгредієнти:
- Яблука – 700 г
- Вода – 300 мл
- Борошно – 30 г
- Сметана – 130 г
- Кориця мелена – за смаком
- Цукор – за смаком
Приготування:
- Вимийте яблука, очистіть їх від шкірки та серцевини. Наріжте яблука скибочками та складіть у каструлю з водою.
- Відваріть яблука на середньому вогні до м'якості.
- Розімніть яблука товкачем.
- Візьміть 1/3 ополоника яблучного відвару, влийте в миску зі сметаною, додайте борошно та перемішайте.
- Вилийте суміш у каструлю з яблуками, ще раз перемішайте.
- Коли ябчанка закипить, додайте цукор та ванільний цукор. За бажанням можна також додати мелену корицю.
- Охолодіть ябчанку та подавайте до столу.
Смачного!
Порада:
- Замість яблук можна використовувати груші або сливи.
- Для більш насиченого смаку ябчанку можна зварити на молоці.
- Ябчанку можна подавати з вершками або морозивом.
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