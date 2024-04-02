Автентична українська "ябчанка": як приготувати лемківську зупу

Хочете спробувати щось новеньке та незвичайне? Тоді приготуйте лемківську ябчанку – солодкий холодний десерт, який ідеально підходить для літньої спеки.

Лемки – це українці, які живуть у Карпатських Бескидах. Їхня кухня багата на цікаві та оригінальні страви, ябчанка – одна з них. Цей десерт готується з яблук, сметани, борошна та цукру. За бажанням можна додати корицю та ванільний цукор. Рецептом поділились на сайті shuba.

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Інгредієнти:

Яблука – 700 г

Вода – 300 мл

Борошно – 30 г

Сметана – 130 г

Кориця мелена – за смаком

Цукор – за смаком

Приготування:

Вимийте яблука, очистіть їх від шкірки та серцевини. Наріжте яблука скибочками та складіть у каструлю з водою. Відваріть яблука на середньому вогні до м'якості. Розімніть яблука товкачем. Візьміть 1/3 ополоника яблучного відвару, влийте в миску зі сметаною, додайте борошно та перемішайте. Вилийте суміш у каструлю з яблуками, ще раз перемішайте. Коли ябчанка закипить, додайте цукор та ванільний цукор. За бажанням можна також додати мелену корицю. Охолодіть ябчанку та подавайте до столу.

Смачного!

Порада:

Замість яблук можна використовувати груші або сливи.

Для більш насиченого смаку ябчанку можна зварити на молоці.

Ябчанку можна подавати з вершками або морозивом.

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