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Астрономи спрогнозували, коли астероїд "Бог Хаосу" вдарить по Землі (відео)

Билім Олена

Астрономи спрогнозували, коли астероїд 'Бог Хаосу' вдарить по Землі (відео)

Астероїд Апофіс, який колись вважався найнебезпечнішим для Землі, не вдарить нас у 2029 році. Проте, нове дослідження показує, що ймовірність його зіткнення з нашою планетою в майбутньому не можна повністю виключати.

У 2029 році Апофіс наблизиться до Землі на 40 000 кілометрів. Це значно ближче, ніж орбіта геостаціонарних супутників. Його траєкторія буде відхилена силою тяжіння Землі, що може призвести до незначних змін в його орбіті, пише IFLScience.

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Вчені проаналізували траєкторії 1,3 мільйона відомих астероїдів у Сонячній системі, щоб оцінити ймовірність зіткнення одного з них з Апофісом. На щастя, дослідження показало, що протягом наступних кількох років таких зіткнень не очікується.

Однак, дослідники зазначають, що ризик зіткнення Апофіса з Землею в майбутньому все ще існує. Невелике відхилення його орбіти внаслідок зіткнення з іншим астероїдом може призвести до того, що він стане небезпечним для нашої планети.

Зараз НАСА веде місію OSIRIS-APEX, яка дослідить Апофіс. Ця місія допоможе вченим краще зрозуміти його характеристики та склад, а також оцінити ризик його зіткнення з Землею. 

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