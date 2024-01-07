Ароматний та хрусткий: рецепт віденського шніцелю
Ароматний та хрусткий: рецепт віденського шніцелю
Віденський шніцель — це популярна австрійська страва, яка робиться з тонкого відбитого шматка телятини, панірованого в сухарях і смаженого у фритюрі. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти
- 4 шматки телятини
- 2 яйця
- 2 столові ложки молока
- 50 грамів пшеничного борошна
- 100 грамів панірувальних сухарів
- 4 столові ложки соняшникової олії
- Гілочка петрушки
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Приготування
- М'ясо промийте, обсушіть і відбийте до товщини 0,5 см.
- Яйця збийте в мисці з молоком, посоліть і поперчіть.
- У дві тарілки насипте борошно і панірувальні сухарі. Шніцелі обваляйте в борошні, потім вмочіть в яйця і запаніруйте в сухарях.
- Обсмажте шніцелі на розігрітій з олією сковороді по 3 хвилини з кожного боку.
- Перекладіть на паперовий рушник, щоб він всотав зайвий жир.
- Подавайте віденські шніцелі гарячими, прикрасивши зеленню петрушки.
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