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Хрусткі та соковиті всередині: Як правильно приготувати чебуреки

Ігор Романько

Як правильно зробити соковиті чебуреки з хрусткою скоринкою

Чебуреки – це одна з найпопулярніших страв в Україні. Вони смачні, ароматні і можуть бути як закускою, так і повноцінною трапезою.

Щоб приготувати ідеальні чебуреки, важливо використовувати правильне тісто. Воно має бути тонким, еластичним і хрустким. Ось рецепт найпростішого тіста для чебуреків без додавання оцту та горілки, пише sensatsiya.

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Інгредієнти:

  • Борошно - 250 г
  • Вода (окріп) - 120 г
  • Рослинна олія - 2 ст. л.
  • Сіль - 0,5 ч. л.

Начинка:

  • Свинина - 150 г
  • Яловичина - 150 г
  • Сіль за смаком
  • Чорний перець за смаком
  • Зелень (петрушка, кріп) - за смаком
  • Часник - 2 зубчики

Приготування:

  1. М'ясо пропустіть через м'ясорубку. Додайте сіль, перець, подрібнений часник і зелень. Перемішайте.
  2. У миску для тіста влийте рослинну олію і сіль. Додайте борошно і поступово влийте в нього окріп. Замішайте тісто.
  3. Спочатку перемішуйте тісто ложкою, а потім вимішайте руками протягом 7-10 хвилин. Тісто має вийти крутим, але трохи м'якшим, ніж на пельмені.
  4. Загортайте тісто в харчову плівку або пакет і приберіть відпочивати в холодильник на 30 хвилин.
  5. Через пів години розкачайте тісто в дуже тонкий коржик діаметром приблизно 20-23 см.
  6. На одну половину коржика викладіть столову ложку з гіркою фаршу, рівномірно розподіліть, не доходячи до країв приблизно на 1,5 см.
  7. Накрийте начинку другою половиною коржика, притисніть, щоби випустити повітря. Закрийте чебурек і "оформте" краї виделкою.
  8. Смажте чебуреки у великій кількості рослинної олії на розпеченій сковороді до рум'яної скоринки.

Поради:

  • Для тіста краще використовувати пшеничне борошно вищого сорту.
  • Якщо тісто занадто липке, додайте ще трохи борошна.
  • Якщо тісто занадто сухе, додайте трохи води.
  • Щоб чебуреки були більш хрусткими, смажте їх на середньому вогні.
  • Готові чебуреки викладайте на паперові рушники, щоб увібрався зайвий жир.

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