Археологи у Туреччині знайшли найдавніший хліб у світі: знахідці 8600 років (фото)

Археологи виявили у Чаталхоюку на півдні центральної Туреччини, унікальний артефакт – буханець хліба, якому 8600 років. Хліб лежав у споруді, що нагадує піч. Це місце відоме як один із найдавніших відомих регіонів міського поселення у світі.

Буханець розміром з кулак був знайдений біля пошкодженої печі. Радіовуглецевий аналіз показав, що він датується приблизно 6600 роком до нашої ери. Це найдавніший хліб, знайдений у світі, пише Greek Reporter.

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Дослідження підкреслює важливість анатолійського регіону, особливо Чаталхоюка, для вивчення раннього розвитку людства. Відкриття свідчить про те, що люди випікали хліб набагато раніше, ніж вважалося раніше. Це також дає уявлення про раціон та технології приготування їжі в неоліті.

"Це безпрецедентне відкриття", - сказав Саліх Кавак, викладач Університету Газіантеп, який брав участь в аналізі.

"Це найдавніший відомий зразок, схожий на хліб", – додав науковець.

Нагадаємо, в Англії знайшли надзвичайну рідкісну каблучку 17 століття.

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