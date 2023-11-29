Археологи виявили сліди нової цивілізації за допомогою Google Earth і супутника (фото)

Археологи виявили докази раніше невідомої доісторичної цивілізації, яка охоплює 3000 квадратних миль у Центральній Європі. Науковцям допомогли Google Earth та супутник.

Експерти давно вважали, що розвинена цивілізація, яка процвітала в Центральній Європі в період ранньої та середньої бронзи, починаючи з 2200 року до нашої ери, була покинута в 1600 році до нашої ери. Про це повідомляє Business Insider.

За здогадками археологів, цивілізація не зникла, а просто поширилася на величезну складну мережу менших суспільств.

Читайте також: У В’єтнамі вперше виявлені людські останки віком 10 000 років (фото)

Їхні дослідження показують, що центри, або "мегафорти", цивілізації раннього та середнього бронзового віку насправді не зникли в 16 столітті до нашої ери, як вважалося раніше, а скоріше стали децентралізованими.

Новоутворені взаємопов’язані поселення були менш ієрархічними, ніж попереднє суспільство, але все ще організовані в політичні одиниці, вважають дослідники.

На великих ділянках було багато концентричних огороджень. Це означало, що пересування за межами майданчика до самих основних зон було контрольованим і що не кожен міг просто вільно ходити цими зонами в будь-який час.

Дослідники використовували історичні зображення з Google Earth і супутникові дані з Sentinel-2 Європейського космічного агентства, щоб знайти 100 нових доісторичних місць у Паннонській низовині, регіоні, який включає сучасні Сербію та Угорщину.

Нагадаємо, у Греції знайшли чудово збережені останки чоловіка, який загинув від цунамі 3600 років тому.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!