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Археологи виявили на Сицилії давньогрецький вівтар для сімейного поклоніння віком 2000 років

Ціхоцька Марія

Археологи виявили на Сицилії давньогрецький вівтар для сімейного поклоніння віком 2000 років

Під час археологічних розкопок в районі Південного Акрополя на італійському острові Сицилія був виявлений давньогрецький вівтар для сімейного поклоніння, який датується понад 2 000 років.

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Про це повідомляє Reuters.

За словами місцевої влади, даний вівтар імовірно використовувався в часи розквіту грецького культурного впливу, перед настанням Римської імперії в першому столітті до Різдва Христового (до нашої ери).

Знахідка була прихована під землею і рослинністю на території Сегеста, розташованої у західній частині Сицилії, і зберігалася віками.

Нагадаємо, у Японії археологи знайшли понад 100 тисяч монет, яким 2000 років.

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