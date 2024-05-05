Археологи виявили місце смерті першого римського імператора (фото)

Вчені припускають, що знайдені під руїнами іншого будинку залишки стародавньої римської вілли поблизу Везувію, можливо, є місцем, де помер Август, засновник імператорської влади у Римі.

До цього існувала версія, що перший римський імператор помер у 14 році н.е. у родовому маєтку, розташованому неподалік від Ноли. Про це пише Live Science.

Вчені з Токійського університету, які проводили розкопки протягом двох десятиліть, виявили залишки давньої вілли, заселеної до катастрофічного виверження Везувію у 79 році н.е. Ці археологічні знахідки відображають описи літописців стародавнього Риму щодо місця смерті імператора Августа.

Археологи з Токійського університету оголосили про відкриття вілли, в якій міг померти Октавіан Август. Джерело: Токійський університет Археологи з Токійського університету оголосили про відкриття вілли, в якій міг померти Октавіан Август. Джерело: Токійський університет

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Місцезнаходження цієї вілли, де згасло життя правителя, довгий час було загадкою. Останні відкриття підтверджують, що лава вулкана Везувій знищила споруду, що знаходилася під віллою.

У 2002 році група дослідників з Токійського університету спільно з місцевими археологами натрапила на руїни іншої вілли, зведеної у II столітті н.е. Проте через обмеження у фінансуванні, вони не змогли детально дослідити цю пам’ятку.

Древні артефакти, що були знайдені на місці розкопок. Джерело: Токійський університет Древні артефакти, що були знайдені на місці розкопок. Джерело: Токійський університет

Останні відкриття охоплюють фрагменти особистих лазневих приміщень давньої резиденції та обширну залу, яка, імовірно, слугувала місцем для зберігання. Аналізи також виявили, що виверження вулкана спричинило руйнування північної частини схилів, що дає нове бачення на його руйнівні властивості.

Август, народжений як Гай Октавій у 63 році до нашої ери, став першим імператором Риму після завершення епохи Республіки. Він керував імперією непохитною рукою і зарекомендував себе як один з найвеличніших лідерів у римській історії.

Його кончина у 14 році нашої ери поклала край ері його тривалого та успішного імператорства.

Нагадаємо, в одному з храмів Гватемали знайдено спалені тіла королівської сім'ї цивілізації майя.

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