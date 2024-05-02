Посуха допомогла: на Філіппінах знайшли руїни стародавнього затопленого міста Пантабанган (фото)

Багатовікове поселення, затоплене будівництвом дамби на півночі Філіппін у 1970-х роках, знову з'явилося, коли рівень води впав через посуху, яка вразила частину країни. Тепер руїни в центрі дамби Пантабанган у провінції Нуева-Есіха приваблюють туристів, навіть коли в регіоні панує сильна спека.

За словами Марлона Паладіна, інженера з нагляду за Національною іригаційною адміністрацією, у березні після кількох місяців "майже відсутності дощу" частини церкви, муніципального знаку та надгробків почали з'являтися знову, пише BBC.

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Це вже шостий випадок, коли майже 300-річне поселення відроджується з моменту створення водосховища для забезпечення місцевих фермерів водою для поливу та виробництва гідроенергії.

Руїни в центрі дамби Пантабанган у провінції Нуева-Есіха. Джерело: Getty Images

Рівень води у водосховищі впав майже на 50 метрів від свого звичайного високого рівня в 221 метр. Березень, квітень і травень, як правило, найспекотніші та найсухіші місяці в країні, але цього року умови погіршилися через погодне явище Ель-Ніньо. Близько половини провінцій країни, включаючи Нуева-Есіха, офіційно страждають від посухи.

Туристи, які бажають побачити руїни крупним планом, платять близько 300 песо (близько 5 доларів) рибалкам за коротку поїздку на човні до тимчасового острова посеред водойми.

Фактична температура повітря в Нуева-Есіха сягала близько 37 градусів за Цельсієм (99 градусів за Фаренгейтом) більшість днів цього тижня, а індекс спеки коливався вище "небезпечного" рівня 42 градуси.

Нагадаємо, в одному з храмів Гватемали знайдено спалені тіла королівської сім'ї цивілізації майя.

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