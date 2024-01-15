Археологи знайшли в Оклахомі скам‘янілий фрагмент шкіри ящірки віком 300 мільйонів років: жила за 45 мільйонів років до перших динозаврів

Учені знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила близько 288 мільйонів років тому, тобто за 45 мільйонів років до появи динозаврів. Ця знахідка, разом із сімома зліпками шкіри того ж віку, проливає світло на ранню еволюцію шкіри рептилій.

Про це пише IFL.Science.

Шкіра ящірки, яка збереглася в унікальних умовах, має риси, що нагадують різні сучасні види. Наприклад, її галькована поверхня схожа на шкіру крокодила, а складки нагадують ті, що зустрічаються у змій і безногих ящірок.

Ідентифікувати вид ящірки за наявною інформацією неможливо, але навіть без цього відкриття є важливим, оскільки дає уявлення про ранні характеристики шкіри рептилій. Епідерміс, що має вирішальне значення для виживання хребетних на суші, слугує життєво важливим бар'єром між внутрішніми процесами та зовнішнім середовищем.

Вапнякова печерна система, де знайдена шкіра, є найбагатшим у світі джерелом скам'янілостей палеозойських рептилій, що жили на суші. Сотні тисяч кісток, що збереглися в унікальних умовах, надають величезну кількість інформації про ранню еволюцію цих тварин.

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Відбитки в гірських породах розкривають стародавні поверхні шкіри різних тварин, демонструючи "неймовірну варіативність" і вказуючи на те, що лусочки шкіри, які зараз зустрічаються у кількох живих амфібій, були стандартними в ту епоху.

Нагадаємо, у Саккарі знайшли давньоєгипетські гробниці та статую "бога мовчання".

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