Археологи знайшли докази бенкетів на середньовічному кладовищі в Англії (фото)

Археологи виявили ранньосередньовічний цвинтар на території замку Фонмон на півдні Уельсу. Могильник, який, як вважають, датується між 5 і 7 століттями, може містити до 80 могил.

Розкопки на цьому місці протягом останніх двох літ виявили численні людські останки, кістки тварин і різні артефакти. Дослідники провели подальше радіовуглецеве датування та аналіз знахідок, пише Newsweek.

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Ці дослідження пролили нове світло на життя раннього середньовіччя в Уельсі, забезпечивши захоплююче розуміння історії Фонмона та регіону, відомого як Долина Гламорган.

"Це справді захоплююче відкриття. Кладовище Фонмон дозволить нам дізнатися так багато про людей, які жили тут близько 1400 років тому", — сказав Енді Сіман, викладач археології раннього середньовіччя з Університету Кардіффа в Уельсі, який веде розкопки.

Кладовище датується "вирішальним", але погано вивченим періодом в історії Британії, сказав археолог.

За його словами, знахідка у Фонмоні — це пам’ятка, яка зберегла не лише останки скелетів, а й інші артефакти. Таким чином, це місце допоможе нам зрозуміти цей вирішальний період і дозволить нам використовувати сучасні техніки, "щоб розповісти нерозказані історії спільноти, яка живе в цей час".

Деякі людські останки, знайдені в могилах, які були розкопані досі, демонструють незвичайні риси, такі як скорчене положення тіла.

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Археологи вважають, що це місце використовувалося не лише для поховання мертвих. З багатьох фрагментів кісток тварин, які вони виявили на кладовищі, деякі демонструють докази бійні та кулінарії. Вони також знайшли уламки металообробки, а також уламки рідкісних імпортних скляних посудин для пиття — можливо, французького походження — і кераміку, можливо, з Північної Африки.

На думку археологів, деякі матеріали, знайдені на місці, можуть бути пов’язані з ритуалами бенкетів біля могили.

Археологи сподіваються, що це дослідження разом з аналізом ДНК скелета розкриє більше про особу та життя людей, похованих на місці.

Нагадаємо, у Туреччині розкопали старовинне кладовище, де були поховані пів сотні дітей.

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