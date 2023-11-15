Археологи Іспанії знайшли докази, що люди проводили операції на черепі 4500 років тому (фото)

Іспанські археологи знайшли рештки жінки, якій 4500 років тому провели дві трепанації черепа. Жінка, якій на момент смерті було від 35 до 45 років, була знайдена в похованні мідного віку в Каравака-де-ла-Крус на південному сході Іспанії.

На черепі жінки були виявлені два отвори, що перекриваються між її скронею та верхньою частиною вуха. Один отвір мав розміри 53 мм в ширину і 31 мм в довжину, тоді як другий був меншим – 32 на 12 мм, пише Інформаційний бюлетень Live Science.

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Дослідники не вважають, що отвори були спричинені травмою, виходячи з кількох факторів. Наприклад, не було переломів і кожен отвір містив чітко визначені краї. Вони прийшли до висновку, що діри були залишками двох окремих операцій.

Жінка, ймовірно, пережила обидві операції, про що свідчить загоєння кістки в її черепі. Дослідники вважають, що після другої операції вона прожила кілька місяців.

Документація доісторичних хірургічних процедур є рідкісним явищем, особливо на скроневій області голови. На Піренейському півострові трепанацію частіше проводили в лобовій і тім’яній (верхній) частинах черепа.

Дослідники не впевнені, чому жінці взагалі зробили операцію. Можливо, це було зроблено в результаті травми, щоб усунути будь-які сліди синців або розрізів, а пошкоджені кісткові фрагменти могли бути видалені під час процедури.

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