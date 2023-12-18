Ангельський гороскоп на 2024 рік: дізнайтеся, що чекає саме на вас

Ангельський гороскоп на 2024 рік віщує сюрпризи для багатьох знаків зодіаку, які зможуть розраховувати на виняткову підтримку згори. Дізнайтеся, про що вам слід попросити свого ангела-охоронця.

Овен (21.03-19.04)

Овен має проявити мудрість у 2024 році. Настав час задуматися про те, що для нього справді важливо. Він повинен проаналізувати всі "за" та "проти", а потім ухвалити остаточне рішення. Тільки ангел мудрості може допомогти йому у цьому.

Телець (20.04-20.05)

Телець буде дуже працьовитий у 2024 році та зосередиться на своїй кар'єрі. Доля тепер прихильна до нього. Однак Тельцю необхідно не забувати знаходити баланс між роботою, відпочинком та особистим життям. Ангел йому у цьому обов'язково допоможе.

Близнята (21.05-20.06)

Близнята можуть розраховувати на те, що у 2024 році їх відвідає ангел кохання. Їм не треба боятися нових знайомств. Самотнім уродженцям знаку зустрінеться людина, яка зробить усе, щоб вони полюбили себе.

Рак (21.06-22.07)

Рак може розраховувати на свого ангела-охоронця у 2024 році – жодна людина цього знаку зодіаку не потрапить у біду. Наступні кілька місяців будуть для Раків по-справжньому успішними.

Лев (23.07-22.08)

Лев має прийняти багато рішень у 2024 році. У нього будуть моменти прориву, якщо він зробить правильний вибір. Йому слід прислухатися до голосу ангела-охоронця, який спрямує на правильний шлях, якщо Лев проявить добре серце та щирість.

Діва (23.08-22.09)

Діва буде дещо відірвана від реальності протягом 2024 року. Це на неї не схоже, але саме те, що зараз потрібно, щоб навести лад в особистому житті. Ангел неодмінно допоможе їй не потрапити у біду.

Терези (23.09-22.10)

Терези мають зосередитися на своїй родині у 2024 році. Їхня місія на найближчі місяці — зміцнити стосунки з близькими та подбати про дім. Ангели, які охороняють будинок та сім'ю, обов'язково допоможуть у цьому.

Скорпіон (23.10– 21.11)

Скорпіон може розраховувати на те, що ангел щастя, радості та відродження забезпечить йому процвітання. Він сам дотримуватиметься принципу: що буде, то буде . З ангельською допомогою все вийде.

Стрілець (22.11– 21.12)

Стрілець може розраховувати на те, що ангел кохання не забуде про нього цього року. Навпаки, він поставить на його шляху того, кого Стрілець добре знає. Уродженці знаку зрозуміють, що старе кохання не іржавіє, – на них чекає справжнє щастя.

Козоріг (22.12-19.01)

Козеріг має розраховувати на ангела мудрості. На початку року йому слід упорядкувати все у своїй голові, щоб знати, яким шляхом йти в наступні місяці. Якщо він збереже здоровий глузд, то напевно зможе повернутися в потрібне русло і насолоджуватися життям.

Водолій (20.01-18.02)

Водолій та грошовий ангел працюватимуть разом цього року. Люди цього знаку зодіаку можуть розраховувати на грошові вливання. Крім того, вони будуть досить заповзятливими, щоб подвоїти свою зарплату і відповідним чином інвестувати кошти.

Риби (19.02-20.03)

Риби можуть розраховувати на те, що у 2024 році все буде добре. Ангел успіху допоможе їм досягти бажаного – незалежно від того, чи це стосується кар'єри, чи особистого життя. Риби в наступні роки зможуть лише збільшити шанси на успіх.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.