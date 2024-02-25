Американка скинула 98 кг завдяки одній простій закусці: фото до та після

Емі Сатер з США скинула 98 кілограмів завдяки вживанню мигдалю. Жінка протягом 5 років їла жменю мигдалю щодня, що допомогло їй нормалізувати рівень цукру в крові, позбутися ліків проти діабету та значно схуднути.

Емі протягом багатьох років боролася з зайвою вагою. Її вага сягала 176 кілограмів, і вона постійно відчувала втому та дискомфорт. Жінка перепробувала безліч дієт, але нічого не давало стійкого результату, пише портал Woman's World.

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Все змінилося, коли Емі почала їсти мигдаль. За порадою дієтолога, вона включила жменю мигдалю до свого щоденного раціону. Мигдаль багатий на клітковину, білок та корисні жири, завдяки чому він надовго дає відчуття ситості та допомагає контролювати рівень цукру в крові.

Вже через кілька місяців Емі помітила значні зміни. Вона почала втрачати вагу, їй стало більше енергії, а рівень цукру в крові нормалізувався. Завдяки мигдалю Емі вдалося відмовитися від ліків проти діабету.

За 5 років Емі скинула 98 кілограмів. Її розмір одягу з 32 зменшився до 8-10. Зараз Емі веде активний спосіб життя, їсть здорову їжу і регулярно вживає мигдаль.

Вживання мигдалю може допомогти вам схуднути, покращити здоров'я та самопочуття.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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