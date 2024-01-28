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А-ля пана-кота: рецепт молочного киселю

Ціхоцька Марія

А-ля пана-кота: рецепт молочного киселю

Цей десерт - аналог італійської пана-коти. Він такий же ніжний та молочний, але має український колорит. Спробуйте приготувати з нами. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти

  • Молоко 3,2% - 3 склянки
  • Цукор - 1,5 ст. л.
  • Крохмаль картопляний - 2 ст. л.
  • Цукор ванільний - 1 ч. л.
  • Ягоди - за бажанням

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Приготування

  1. У глибокій каструлі нагрійте 2 склянки молока до кипіння. Додайте цукор і перемішайте до повного розчинення.
  2. У 1 склянці молока розчиніть крохмаль.
  3. Влийте розчинений крохмаль в каструлю тонкою цівкою, постійно помішуючи.
  4. Варіть кисіль на маленькому вогні, помішуючи, протягом 5 хвилин.
  5. Розлийте кисіль у формочки та поставте в холодильник на 1 годину.
  6. Подавайте охолодженим, прикрасивши за бажанням ягодами або варенням.

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