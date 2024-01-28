А-ля пана-кота: рецепт молочного киселю
А-ля пана-кота: рецепт молочного киселю
Цей десерт - аналог італійської пана-коти. Він такий же ніжний та молочний, але має український колорит. Спробуйте приготувати з нами. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти
- Молоко 3,2% - 3 склянки
- Цукор - 1,5 ст. л.
- Крохмаль картопляний - 2 ст. л.
- Цукор ванільний - 1 ч. л.
- Ягоди - за бажанням
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Приготування
- У глибокій каструлі нагрійте 2 склянки молока до кипіння. Додайте цукор і перемішайте до повного розчинення.
- У 1 склянці молока розчиніть крохмаль.
- Влийте розчинений крохмаль в каструлю тонкою цівкою, постійно помішуючи.
- Варіть кисіль на маленькому вогні, помішуючи, протягом 5 хвилин.
- Розлийте кисіль у формочки та поставте в холодильник на 1 годину.
- Подавайте охолодженим, прикрасивши за бажанням ягодами або варенням.
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