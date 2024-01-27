Корисний десерт: рецепт апельсинових цукатів у духовці
Цукати з апельсина - це смачний і корисний десерт, який можна приготувати вдома. Вони ідеально підходять для декору тортів, тістечок та інших десертів, а також можуть використовуватися в якості інгредієнта для випічки.
Інгредієнти
- Апельсини - 4 шт.
- Цукор - 200 г
Читайте також: Мармелад з гарбуза: смачний десерт, який полюблять діти
Приготування
- Апельсини ретельно вимийте і розріжте навпіл. Наріжте їх напівкільцями товщиною близько 5 мм.
- Скибочки апельсинів обваляйте в цукрі з двох сторін.
- Деко застеліть пергаментом і викладіть на нього апельсинові цукати.
- Помістіть деко в духовку, розігріту до 100 градусів Цельсія, і сушіть апельсини протягом 2 годин.
Радимо також звернути увагу на рецепт фінікового-горіхового пирога.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на нашTelegram-канал!